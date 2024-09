Cronaca

SARONNO – E’ rimasto decisamente sorpreso il 13enne che l’altro pomeriggio è stato fermato dagli uomini della polizia locale alla stazione di Saronno. Del resto girava per lo scalo con una pistola. E infatti per prima cosa gli agenti gli hanno subito strappato l’arma che teneva in mano. La pistola era una riproduzione realizzata con cura, quasi un giocattolo con il regolamentare tappino rosso. E lui ha subito spiegato di non avere cattive intenzioni ma di voler girare un video da postare su Tiktok con gli amici.

La presenza del giovane nello scalo con quella che a distanza sembrava a tutti gli effetti un’arma vera ha però preoccupato pendolari e viaggiatori. Erano le 19,30 e sono arrivate diverse chiamate per chiedere un intervento. Qualcuno ha pensato ad una rapina, qualcuno ha temuto il gesto estremo. Niente di tutto ciò. Solo la leggerezza di un 13enne che pensava solo a girare un video per il social Tiktok con cui vantarsi con gli amici. Senza valutare le conseguenze. Sequestrata l’arma giocattolo e chiariti i contorni della vicenda la polizia locale ha portato il 13enne al comando di piazza Repubblica dove è stato raggiunto dai genitori. Per lui al momento la sgridata di mamma e papà in attesa che la sua posizione sia valutata dalle autorità.

