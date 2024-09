Città

SARONNO – Il Lions Club Saronno Insubria Ets invita la cittadinanza a partecipare a un evento straordinario che promette di toccare i cuori di tutti coloro che credono nel potere della solidarietà e del riscatto. Il 27 settembre alle 21, al teatro dell’oratorio Regina Pacis (via Roma, 119) di Saronno, si terrà lo spettacolo “Il Nostro Grande Show“, un musical che narra la storia di un gruppo di ragazzi che, partendo dai margini della società, riescono a trasformare le proprie vite attraverso il coraggio, l’amicizia e la determinazione.

Non si tratta solo di uno spettacolo, ma di un’occasione unica per essere parte di una causa più grande. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto ai bambini del Villaggio Sos di Saronno, un gesto concreto per sostenere chi ne ha più bisogno. Partecipando a questo evento, non solo si avrà l’opportunità di assistere a una performance emozionante, ma si contribuirà attivamente a migliorare la vita di tanti bambini.

Il Lions Club è sempre in prima linea quando si tratta di promuovere iniziative benefiche e “Il Nostro Grande Show” rappresenta un esempio perfetto di come l’arte possa diventare uno strumento di cambiamento sociale.

I biglietti al costo di 10 euro sono già disponibili e possono essere acquistati nei seguenti luoghi: farmacia “Sorriso” (via Varese, 46), autoscuola “La Nazionale” (via San Giuseppe, 67) o direttamente la sera dell’evento al teatro dell’oratorio Regina Pacis. o

Per maggiori informazioni contattare il numero 3293052007.

