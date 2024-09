Cronaca

SARONNO – MILANO – Nel pomeriggio dello scorso 20 settembre gli agenti della polizia ferroviaria di Milano hanno arrestato un uomo per violenza sessuale mentre un complice, minorenne, è stato denunciato a piede libero.

I due, un 24enne ed un 16enne privi di documenti e asseritamente di nazionalità tunisina, hanno avvicinato due ragazze a bordo di un treno partito da Saronno e diretto a Milano Cadorna, iniziando a molestarle con apprezzamenti. Successivamente uno dei due, il più grande, ha tentato più volte di toccare e palpeggiare nelle parti intime una delle due vittime e, vistosi respinto, ha iniziato a dare in escandescenze insultandole ad alta voce e lanciando oggetti verso di loro, colpendole, ma per fortuna senza provocare lesioni.

Le ragazze, in preda al panico, hanno allertato la Polizia Ferroviaria che, in stazione Cadorna, ha individuato i due responsabili i quali, per nulla intimoriti dalla presenza degli agenti, hanno iniziato a minacciarli, insultandoli e tentando di ingaggiare uno scontro fisico, tanto da dover essere immobilizzati.

Per entrambi le accuse sono di violenza sessuale, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Il 24enne è stato condotto a San Vittore, mentre il connazionale è stato affidato, su disposizione del Tribunale per i minorenni, ad una comunità.

—