SARONNO – Era stato fermato qualche settimana fa dopo un furto dalla polizia locale che, come prevede la legge, ha provveduto ad accompagnarlo in una comunità. Lui è scappato quasi subito e ieri, 26 settembre, gli agenti l’hanno nuovamente fermato dopo un furto.

Tutto è iniziato alle 16,30 quando una ragazza, in attesa del treno, è stata derubata del cellulare da un ragazzo extracomunitario minorenne. La vittima del furto si è rivolta agli agenti della polizia locale presenti all’esterno della stazione che hanno inseguito il ladro e l’hanno bloccato in viale Rimembranze.

Il ragazzo autore del furto è stato subito riconosciuto appena arrivato in comunale. Era stato l’autore di numerosi furti in stazione. Già fermato circa due settimane orsono e accompagnato in una Comunità a Lecco dalla quale si era subito allontanato.

E’ stato denunciato per furto aggravato e segnalato alla Prefettura perché in possesso di 0,70 grammi di cocaina per uso personale.

