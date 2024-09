Città

SARONNO – Piccoli elettrodomestici messi ko, bici da riparare, calzini da rammendare, giocattoli e libri bisognosi di cure: presto di sarà modo di donare a tutti nuova vita.

Dopo 3 mesi di sospensione estiva, sabato 5 ottobre riaprirà i battenti il Repair Cafè, sempre presso la sede de Il Tassello, in via Don Luigi Monza 13a.

Come sempre i volontari del Repair Cafè accoglieranno tante persone con i loro oggetti, per analizzare assieme a loro il guasto e tentare la riparazione. “Ormai non si presentano solo cittadini di Saronno – spiegano con orgoglio – ma iniziano anche ad arrivare persone dai Comuni limitrofi e, addirittura, da Milano e Varese!

Si possono portare: piccoli elettrodomestici, computer, oggetti e utensili elettrici, biciclette, piccola meccanica, abbigliamento, tessuti scuciti o bucati, oggetti scollati o rotti in legno e ceramica, giocattoli, un tentativo di riparazione si fa sempre e almeno per il 70% degli oggetti la riparazione avviene!”

