Cronaca

SARONNO – Una denuncia a piede libero e il sequestro di 50 grammi di hashish è il bilancio del controllo realizzato, con l’utilizzo di personale in borghese, dal comando di polizia locale nel pomeriggio di martedì nella zona dello scalo ferroviario di piazza Cadorna.

Poco dopo le 14 gli agenti in servizio hanno notato l’atteggiamento sospetto di un 40enne e tenendolo d’occhio hanno assistito allo scambio droga/soldi con uno straniero in bicicletta. I vigili sono entrati in azione bloccando lo spacciatore mentre il cliente è riuscito a dileguarsi. Il 40enne, risultato di origine marocchina e irregolarmente in Italia, aveva addosso una cinquantina di grammi di hashish. E’ stato denunciato a piede libero per spaccio ma anche per il mancato rispetto delle norme che regolano l’ingresso in Italia. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti