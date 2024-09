Città

SARONNO – Si chiama “Td Open Mind” la nuova iniziativa del Terziario donna provincia di Varese. L’appuntamento del 7 ottobre consiste in tre diversi momenti, che verranno affrontati da diversi formatori. Trenta minuti per ogni incontro formativo, seguito dalla colazione, dal pranzo e dall’aperitivo. Momenti conviviali, utili ad approfondire e riflettere assieme sugli argomenti appena affrontati, ma anche una nuova occasione per conoscersi.

L’iniziativa, che si terrà in via Varese, 23 a Saronno, vede disponibili solo 15 posti per ogni sessione: è necessario quindi iscrivers ad link.

Temi