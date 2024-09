SARONNO – La gara Az Pneumatica Robur Basket Saronno-Blacks Faenza, valida per la prima giornata del campionato di Serie B Nazionale 2024-2025 ,si giocherà sabato 28 settembre alle 17 al PalaBorsani di via Legnano 3 a Castellanza.

Come fa sapere il club roburino, “i biglietti saranno in vendita in biglietteria ma sono disponibili anche online sulla pagina dedicata alla nostra società dal nostro partner Ticketmaster”. L’indirizzo di riferimento è: