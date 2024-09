Con l’avvicinarsi dell’ultimo trimestre del 2024, il mercato delle criptovalute è entrato in una fase di ripresa. In particolare, il Bitcoin ha registrato un aumento di circa l’8% nell’ultima settimana, portando gli analisti ad effettuare previsioni su una possibile fase rialzista.

Analizzando i dati storici, si nota che l’ultimo trimestre dell’anno è stato favorevole per il Bitcoin. Nel 2016, ad esempio, la criptovaluta ha registrato una crescita del 58%, mentre nel 2020, dopo l’halving, il suo valore è aumentato del 168%.

Attualmente, il valore del BTC si aggira intorno ai 64.000 dollari, le previsioni indicano che Bitcoin potrebbe raggiungere i 100.000 dollari entro la fine del 2024.

Uno degli elementi fondamentali che gli investitori e gli analisti stanno monitorando è la resistenza a 68.000 dollari.

Secondo esperti come Michael van de Poppe e Captain Faibik, una volta superata questa soglia, Bitcoin potrebbe accelerare la sua crescita, portandosi tra gli 88.000 e i 90.000 dollari entro dicembre.

$BTC could test the crucial 68k resistance level later this week. 📈

In early October, I’m Expecting a Broadening Wedge Breakout to the upside, and Bitcoin could reach $88-90k by the end of December.#Crypto #Bitcoin #BTC #BTCUSDT pic.twitter.com/9kKx5iyrN6

— Captain Faibik 🐺 (@CryptoFaibik) September 23, 2024