Cronaca

CERIANO LAGHETTO – Preso il ladro che aveva svaligiato l’oratorio: a metà della scorsa settimana si è introdotto negli spazi oratoriani di via San Francesco a Ceriano Laghetto balzando al di là della recizione e quindi rompendo un vetro per arrivare sino al locale adibito a bar dove ha iniziato a prendere bevande in lattina, sacchetti di patatine e gelati. Ma qualcuno l’aveva notato entrare ed aveva già chiamato il 112: sul posto nella immediatezza, è accorsa una pattuglia dei carabinieri ed è stato catturato.

A finire nei guai un 44enne residente a Solaro e volto già noto alle forze dell’ordine: già comparso in tribunale e processato per direttissima, gli è stato imposto l’obbligo di firma.

27092024