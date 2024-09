Cronaca

CESANO MADERNO – Un giovane di 16 anni è stato fermato dai carabinieri per la selvaggia aggressione, con una mazza da baseball, ad un cittadino, sorpreso nel garage del suo condominio; un episodio avvenuto martedì scorso. Le indagini dei militari hanno portato al sedicenne che è stato ora chiamato a rispondere dell’accusa di tentato omicidio. Il fermo è avvenuto nela tarda serata di ieri.

A quanto pare, un gesto senza movente, ferito e feritore non si conoscevano; a quanto pare il sedicenne non abita neppure nello stesso palazzo, sarebbe residente nelle vicinanze. Il ferito è un imprenditore di 60 anni, tutt’ora ricoverato in gravi condizioni all’oispedale San Gerardo di Monza.

Come riferisce l’Ansa e secondo quanto emerso, nell’appartamento dove vive il giovane i carabinieri hanno rinvenuto abiti sporchi di sangue, e sarebbero stati trovati anche degli spinelli. Sembra che il sedicenne in passato avesse avuto problemi psicologici ma non risulta che sia stato preso in cura da enti sanitari. Per il momento il ragazzo è tato trasferito nel centro d’accoglienza ex carcere minorile Beccara di Milano.

