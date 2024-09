Città

SARONNO – “L’amministrazione non riesce più a garantire la maggioranza in consiglio comunale. Il sindaco è appeso al voto di consiglieri indipendenti. Necessario prendere atto di non avere più i numeri oppure continuare ed essere potenzialmente ricattabili per sopravvivere. La crisi aperta tra il centro sinistra saronnese e le liste civiche ed indipendenti sarà difficilmente sanabile”.

E’ la riflessione a caldo della Lega Nord di Saronno dopo che ieri sera, giovedì 26 settembre, è saltato il consiglio comunale per l’approvazione del bilancio consuntivo per l’assenza, senza chiedere il congedo, della consigliera Marta Gilli.

“Ci chiediamo quale sia l’oggetto del contendere e a che prezzo per la città. Intanto registriamo che il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli si è candidato per le elezioni provinciali, dove possono votare solo i consiglieri comunali ed i sindaci. I consiglieri di Saronno hanno un voto ponderato molto elevato, tale per cui se tutti i consiglieri di maggioranza votassero per Gilli, allora risulterebbe automaticamente eletto a Varese.

Si registra inoltre che il progetto Isotta Fraschini non è ancora approdato né in commissione né in consiglio comunale, con buona pace di chi sosteneva che l’approvazione del progetto rappresentasse la linea del Piave di questa maggioranza”

Non manca la chiosa politica: “Le visioni della città da sempre diverse tra centro sinistra e liste civiche e indipendenti sono finalmente trasparenti per i cittadini. Il sindaco Airoldi non riesce più a tenere insieme i pezzi”.

(foto archivio)

