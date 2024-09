Città

SARONNO – A poche ore dal rinvio del consiglio comunale per mancanza del numero legale arriva la nota di Obiettivo Saronno, lista civica indipendente, che commenta l’accaduto e sottolinea una serie di “coincidenze”.

Ecco il testo integrale

Come è noto, da anni l’amministrazione Airoldi è tenuta in piedi da un unico voto, quello dei Gilli.

La conferma è stata stasera, giovedì 26 settembre, quando, in assenza della sola consigliera Marta Gilli, la maggioranza non è stata in grado di raggiungere il numero legale per il consiglio comunale sul bilancio consolidato che per questo motivo è saltato.

Sarà una coincidenza che questa domenica si voti per le elezioni del consiglio provinciale per il quale a votare saranno proprio i consiglieri comunali? Sarà una coincidenza che il presidente del Consiglio Comunale di Saronno Pierluigi Gilli sia tra i candidati ? Sarà forse che Gilli non è sicuro dei voti della sua maggioranza (Pd, Tu@Saronno e Saronno Civica) e stasera abbia voluto dimostrare di essere l’ago della bilancia dell’amministrazione Airoldi?

Quanto accaduto stasera potrà ripetersi ancora comportando così conseguenze negative sulla città e i cittadini.

Obiettivo Saronno è fermamente convinta che questo sia il punto di non ritorno per questa amministrazione che auspichiamo abbia la dignità di fare un passo indietro e ridare voce ai saronnesi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?