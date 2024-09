Città

SARONNO/SARONNESE – Vari appuntamenti per l’ultimo fine settimana di settembre: dalla 22° edizione del BAFilm Festival di Busto Arsizio al debutto a Saronno del gruppo teatrale I Legnanesi che inaugurano la stagione al teatro Giuditta Pasta, senza dimenticare la voglia di convivialità delle feste del territorio come l’Otuberfest di Rovello Porro.

Da venerdì 27 a domenica 29 settembre

SARONNO – Tre giorni per la Festa dell’oratorio Prealpi 2024, con animazione per bambini, pranzi conviviali e molto altro. Informazioni al numero 3409646342.

ROVELLO PORRO – L’associazione Two Generation propone “Otuberfest – R-Estate Positivi” nell’area festa di via Bernardino Luini con degustazione birre, rievocazione storica, attività per bambini e molto altro. Dettagli al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it.

Venerdì 27 settembre

ROVELLASCA – Alle 21, alla biblioteca comunale di …, nuovo incontro con il Club del Mistero che indagherà insieme a Michael Connelly. Per dettagli si può consultare il sito internet www.comune.rovellasca.co.it.

Sabato 28 settembre

ROVELLO PORRO – Alle 10, alla biblioteca civica di piazza Porro, “Il Pigiama party dei pupazzi”. Evento gratuito per bambini dai 4 ai 10 anni con prenotazione obbligatoria. Informazioni al sito www.comune.rovello.co.it.

SARONNO – Alle 16.30, al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, Concerto “In festo SS. Michaelis, Gabrielis et Raphaelis Archangelorum” con Axel Fileri all’organo e Barbara Filieri al violoncello.

BUSTO ARSIZIO – Apre oggi la nuova edizione di BAFilm Festival: proiezioni, masterclass e molto altro. Dettagli al sito internet www.baff.it.

SARONNO – Alle 20.45 I Legnanesi aprono la stagione del teatro Giuditta Pasta con lo spettacolo “Guai a chi ruba” per la regia di Antonio Provasio. Informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Domenica 29 settembre

BOVISIO MASCIAGO – Tornano le visite guidate alla storica villa Zari a cura dell’associazione Baule Verde. Per informazioni e prenotazioni si può consultare il sito internet www.ilbauleverde.com.

MILANO – Nella cornice storica di Palazzo Reale e in occasione del centenario della nascita, è allestita la mostra “1924-2024 – Mike Bongiorno”. Info e prenotazioni al numero 0233020036, www.palazzorealemilano.it.

SARONNO – Dalle 15.45, con ritrovo alla scuola Ignoto Militi, si terrà la 28° Rassegna musicale di fine estate con la partecipazione di vari corpi musicali provenienti da Rescaldina, Mozzate e Abbiate Guazzone.

Fino a domenica 29 settembre

LAZZATE – Torna la Sagra della Patata 19° edizione, con stand gastronomici, mostre, ristorazione e spettacoli. Informazioni al sito internet www.lazzate.com.

