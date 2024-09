Cronaca

GERENZANO – Insolito rinvenimento in una via di Gerenzano, dove un passante ha notato la presenza a terra di una borsa, oltre tutto griffata, col marchio Prada. E’ stata subito recuperata ed è stata consegnata al comando della polizia locale, che l’ha presa in custodia.

L’assessore comunale Dario Borghi invita la proprietà a farsi avanti per la restituzione: “Ritrovata l’altra sera questa borsa in via Berra a Gerenzano. E’ stata consegnata a polizia locale di Gerenzano”,

Non è noto al momento se la borsa sia stata oggetto di un furto o di uno scippo, o sia stata persa: al riguardo sono in corso gli accertamenti da parte della vigilanza urbana gerenzanese.

(foto: una immagine della borsa di Prada che è stata trovata in via Berra, in centro a Gerenzano)

27092024