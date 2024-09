iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Venerdì 4 ottobre di ogni anno in Italia si celebra il Giorno del dono.

Istituita nel 2015 e promossa dall’Idd, Istituto italiano della donazione, questa ricorrenza è nata per dare visibilità al tema del dono e della donazione in tutte le sue forme. Scuole, Comuni, associazioni, imprese e cittadini organizzano ogni anno iniziative per costruire la mappa dell’Italia che dona, un Paese capace di reagire alle difficoltà mettendo al centro la bellezza del dono.

Il Comune di Castiglione Olona e l’istituto scolastico locale, l’Ic Cardinal Branda Castiglioni, hanno organizzato per la mattinata di giovedì 3 ottobre un incontro a scuola rivolto alle classi per riflettere sui significati profondi del dono e del volontariato e nel quale interverranno i docenti ed i rappresentanti delle sezioni castiglionesi di Avis e Ail, AssociazioneiItaliana contro leucemie, linfomi e mieloma.

