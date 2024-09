Città

SARONNO – Minorenne bloccato dopo l’ennesimo furto in stazione a Saronno centro.

Gli agenti della polizia ferroviaria di Milano hanno arrestato un uomo per violenza sessuale mentre un complice, minorenne, è stato denunciato a piede libero, per vicenda accaduta sul Milano-Saronno di Trenord.

Ambulanza veterinaria con veterinario di turno dell’Ats ma anche carabinieri, polizia locale del parco Groane. Tutto mobilitati per salvare un cervo investito mercoledì 25 settembre in via Borromeo.

E’ rimasto decisamente sorpreso il 13enne che l’altro pomeriggio è stato fermato dagli uomini della polizia locale alla stazione di Saronno. Del resto girava per lo scalo con una pistola. E infatti per prima cosa gli agenti gli hanno subito strappato l’arma che teneva in mano. La pistola era una riproduzione realizzata con cura, quasi un giocattolo con il regolamentare tappino rosso.

27092024