Città

SARONNO – Una lettera aperta ai saronnesi per spiegare quanto accaduto ieri sera in consiglio comunale, per spegnere le voci e fare chiarezza. E’ arrivata dai consiglieri comunali e dagli esponenti lista civica Saronno Civica – Airoldi sindaco e la pubblichiamo integralmente.

Cari cittadini,

Desideriamo condividere con voi quanto accaduto durante il consiglio comunale di ieri sera, 26 settembre 2024. Purtroppo, a causa dell’assenza della consigliera indipendente Marta Gilli, non è stato possibile raggiungere il numero legale necessario per procedere con la seduta.

Vogliamo rassicurarvi che non c’era alcun sentore di possibili problemi di numero legale, poiché i punti all’ordine del giorno erano molto tranquilli e riguardavano principalmente la presa d’atto di una variazione di bilancio dovuta al recepimento nel bilancio comunale degli esiti del rinnovo del Contratto Nazionale per i dipendenti, e l’approvazione del bilancio consolidato delle partecipate. Anche in questo bilancio non c’era nulla di particolarmente rilevante, trattandosi in buona parte di partite di giro tra il Comune, il Parco Lura, la Sessa e la Zerbi. L’unico bilancio importante era quello di Saronno Servizi, che è controllato a parte in tutto e per tutto come quello del Comune e quindi con un iter approvativo precedente al Bilancio Consolidato.

La sorpresa per tutti è stata genuina. Contrariamente a quanto riportato, non ci sono state urla e discussioni concitate a porte chiuse all’interno della maggioranza. L’attesa di mezz’ora è trascorsa tranquillamente, pensando veramente che Marta Gilli arrivasse. Non ci sono elementi per collegare quanto avvenuto alle elezioni Provinciali di domenica; ci sembrano ricostruzioni da fanta-politica.

Non avendo avuto modo di parlare ancora con Marta Gilli, con cui abbiamo sempre collaborato molto positivamente vista la sua passione per trovare sempre soluzioni positive per l’intera città e per il suo progresso, non ci avventuriamo in nessuna ipotesi particolare. Siamo fiduciosi che tutto si chiarirà e che lunedì potremo approvare i punti all’ordine del giorno del consiglio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?