SARONNO – Il Palasport di San Giorgio su Legnano, dove l’Az Robur basket Saronno ha giocato lo scorso fine settimana il Trofeo Vaghi arrivando terza, lo dimostra: non è poi così difficile, volendo, adeguare un palazzetto alle esigenze di capienza di una categoria importante come la serie B Nazionale. Anzi, il palasport della cittadina legnanese è stato ricavato da un “pallone”, di quelli che solitamente sono in uso per i campi da tennis, con tribune metalliche pronte all’uso, con tanto di seggiolini, che si montano in pochi giorni. Insomma, una struttura magari un po’ low cost ma sicuramente accogliente e funzionale e che dimostra che… volendo si può.

Dunque se la Sangiorgese (che è in B2) giocasse in B Nazionale a San Giorgio potrebbe tranquillamente disputare le proprie partite casalinghe, mentre l’Az Robur Saronno – che per la prima volta è approdata nella serie B Nazionale – giocherà tutti gli incontri della nuova, attesissima stagione in esilio a Castellanza. Il piccolo palasport (parrocchiale) del centro Ronchi non è adatto e durante l’estate il Comune non è riuscito ad adeguare allo scopo, con alcuni modesti interventi, il comunale Paladozio di via Biffi.

Ma cosa serve al Paladozio? Serve (per rispette la regola della serie B che prevede una capienza minima di 800 posti) una tribunetta aggiuntiva da poco più di trecento posti da montare in curva (esattamente come quella presente al palasport di San Giorgio, che di posti ne ha 360) e, ovviamente, servono i servizi igienici per gli spettatori. Che, è incredibile, non ci sono in zona gradinata per il pubblico (eppure davvero non ci sono, chi ha bisogno deve utilizzare quelli in zona spogliatoio) e che vanno fatti a prescindere che ci giochi il basket oppure no al Paladozio. Visto che è anche la casa della Pallavolo Saronno e vi si tengono tanti altri eventi.

27092024