SARONNO – Nella città di Saronno, dal 19 al 27 ottobre, si svolgerà la diciannovesima edizione della manifestazione fotografica Saronno Fotofestival, organizzata dal gruppo fotografico Agorà Saronno (Gfas). L’evento ha il patrocinio del Comune di Saronno, la collaborazione della fondazione Casa di Marta, del museo dell’Illustrazione, e il contributo come media partner de ilSaronno.

Sabato 19 ottobre alle 16 è prevista l’inaugurazione della manifestazione, in sala Nevera, in viale Santuario 2. A seguire, alle 17, si terrà l’incontro con Valentina Tamborra, che presenterà il suo libro “I nascosti”, di cui dopo firmerà le copie per i presenti. A moderare l’incontro Gerardo Bonomo.

Moltissime le mostre fotografiche che si terranno in tutta la città:

A casa Morandi – Sala Nevera, in viale Santuario 2

I Nascosti

Fotografie di Valentina Tamborra

Nello spazio Il Chiostro, in viale Santuario 11

Io – Autoritratto

Fotografie di Emanuela Baccichetti, Elena Barsottelli, Patrizia Bianchi, Enrica Bosisio, Marianna Castelluccio, coordinamento di Elena Barsottelli.

Fotografie di Franco Brambilla, Marco De Scalzi, Leone Minoia e coordinamento di Marco De Scalzi

Fotografie di Gabriella Alberio, Luisa Casartelli, Francesco Favara, Luciana Gerletti, Andrea Merlin, coordinamento di Francesco Favara.

Fotografie di Luisa Casartelli, a cura di Stefano Natrella

Fotografie di Anna Bertocchi

Al museo dell’Illustrazione, in via Caduti della Liberazione 25 (cortile interno)

Cesare Pavese L’Ultimo Libro

Fotografie di Francesco Favara

Tutte le mostre saranno visitabili nei seguenti orari: sabato 19 dalle 15.30 alle 19; domenica 20 dalle 10 alle 12.30, dalle 15.30 alle 19; venerdì 25 dalle 15.30 alle 19; sabato 26 dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19; domenica 27 alle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

Nella sede di Casa di Marta, in via Petrarca 1, si terrà, alle 17 di sabato 26 ottobre, la conferenza “Ascoltare immagini”, a cura di Stefano Natrella, che si concentrerà sul tema dell’abitudine all’osservazione di un’immagine, che spesso ci fa dimenticare l’universo sonoro nel quale è immersa.

Unico evento a pagamento dell’intera rassegna è la Lettura portfolio. Domenica 27 ottobre, dalle 9 alle 13, nello spazio Il Chiostro di Viale Santuario 11, Leonello Bertolucci e Gerardo Bonomo leggeranno i portfolio di coloro che si sono iscritti, entro il 23 ottobre, mandando una mail a [email protected]. Gli interessati possono prenotare uno o entrambi i lettori, presentando un massimo di due lavori. La mattinata verrà suddivisa in 4 fasce orarie: dalle 9 alle 10, dalle 10 alle 11, dalle 11 alle 12, dalle 12 alle 13, nella mail sarà necessario indicare la fascia oraria preferita (fino a esaurimento slot), quante letture, titolo del portfolio e quale lettore. Al termine delle letture verrà proclamato il vincitore del premio Portfolio che parteciperà di diritto con una sua personale alla prossima edizione del Saronno Fotofestival.