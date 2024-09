Città

SARONNO – Dopo la discarica abusiva rimossa dal marciapiede l’associazione il Gabbiano torna a dare il buon esempio e ad impegnarsi per il quartiere Matteotti. L’associazione da sempre impegnata per migliorare gli spazi e la quotidianeità del rione ha compiuto un nuovo gesto pensando ai residenti.

Sono i volontari a raccontarlo: “Questa mattina (ieri lunedì 23 settembre) i volontari del Gabbiano sono intervenuti in via Balasso: la situazione sul marciapiede era impraticabile poiché i cespugli che spuntano dalla ex Pozzi Ginori ostacolavano il passaggio da diversi mesi. Il tratto di strada viene percorso tutti i giorni da diverse famiglie che portano i loro figli a scuola, ma le piante rendevano il marciapiede inutilizzabile, costringendo adulti e bambini a camminare per strada in quel tratto. Speriamo che questo piccolo gesto possa essere d’aiuto alle famiglie del quartiere e possa essere apprezzato dalla nostra comunità. Un piccolo gesto può fare la differenza”.

Come detto lo scorso 4 settembre i volontari avevano eliminato la discarica di mobili ed arredi che da diversi settimane era accatastati su un marciapiede senza che nessuno intervenisse malgrado le segnalazioni.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

27092024