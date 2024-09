Città

SARONNO – L’appuntamento è fissato per sabato 28 settembre dalle 16 in piazza Libertà a Saronno. In un gazebo nel cuore di Saronno sarà presentato il progetto Generazione Zero Workfest, evento che si terrà il 12 e 13 ottobre all’ex Isotta Fraschini, via Milano 7 Saronno.

“Questo evento nasce dall’iniziativa di giovani del territorio che vogliono parlare direttamente con le persone di lavoro, diritti e futuro. Crediamo in un confronto aperto e partecipativo per costruire un nuovo modo di intendere il lavoro. Il mondo del futuro che vogliamo deve assicurare un’esistenza libera e un migliore equilibrio con la vita personale”.

Da qui l’appello degli organizzatori: “Fai sentire la tua voce! Sabato 28 settembre vieni a conoscere di più sul Generazione Zero Workfest e su come possiamo insieme costruire un futuro lavorativo più equo, sostenibile e inclusivo”.

