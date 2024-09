Città

SARONNO – Insolito intervento per la sede Enpa di Saronno che dopo gattini e pipistrelli ieri, giovedì 26 settembre, si è cimentata con il salvataggio di alcuni topolini bianchi. Intorno alle 13.30 i volontari hanno ricevuto una chiamata dalla Polfer che chiedeva un intervento per dei topolini bianchi abbandonati in una gabbietta su un treno fermo in stazione a Saronno.

Sul posto è arrivata la volontaria e anche la polizia locale perchè in un primo momento non si capiva se fossero stati dimenticati o abbandonati anche se poi purtroppo è prevalsa la seconda ipotesi.

I topolini sono stati messi in sicurezza e accolti presso la sede di Enpa Monza attrezzata per questo tipo di animali. Ma c’è stato un colpo di scena. Con i volontari di Monza abbiamo fatto la tenera scoperta che oltre ai 6 topini bianchi c’erano anche 4 topini neonati all’interno della cuccetta a sfera. Ora sono tutti al sicuro e al caldo presso Enpa Monza.

27092024