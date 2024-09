Comasco

MOZZATE – Grave incidente oggi alla periferia di Mozzate quando alcuni cervi hanno improvvisamente attraversato via Limido scontrandosi con una automobile: uno degli animali è morto mentre la vettura ha riportato gravi danni; la donna ch era al volante ha lamentato un forte spavento ma non conseguenze fisiche.

L’episodio è avvenuto prestissimo, erano le 5: i cervi sarebbero stati almeno cinque, l’impatto – anche se l’auto arrivava a bassa velocità – è stato comunque stremamente violento. Sul posto sono poi intervenute le forze dell’ordine.

Non è la prima volta che si verificano episodi di questo genere fra Saronnese ed il vicino comasco, proprio a Mozzate erano stati in passato segnalati anche problemi per l’attraversanto di cinghiali, si erano anche verificati degli incidenti.

(foto archivio)

27092024