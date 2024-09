Città

SARONNO – L’impegno congiuto di Fbc Saronno e Comune per sistemare il terreno dello stadio “Colombo Giametti” di via Biffi, che era stato preso di mira dalle larve della popillia japonica, lo scarabeo giapponese che tanti danni sta causando in tutta la zona, inizia a dare i suoi frutti. Dopo la gara di apertura del campionato d’Eccellenza, quella vinta dal Fbc contro l’Ispra, sono subito entrati in azione i giardinieri ed ora si iniziano a raccogliere i frutti.

Si è preceduto con tutti gli interventi del caso per debellare le larve, che stavano letteralmente mangiando le radici dell’erbetta; e poi l’erba è stata seminata di nuovo. Il risultato è adesso sotto gli occhi di tutti, il campo è tornato di un bel verde uniforme.

I lavori di giardinaggio continueranno nei prossimi giorni, obiettivo che il terreno di gioco sia disponibile per la sera di sabato 5 ottobre quando lo stadio riaprirà per la partita Fbc Saronno-Solbiatese, anticipo di lusso del campionato.

