La scorsa settimana, SUI è riuscita a tornare tra le prime 20 criptovalute, crescendo del 40%: oggi è al 25°posto e mantiene un rialzo settimanale del 30%. SUI è a tutti gli effetti una delle criptovalute più forti dell’ultima settimana: solo Bittensor e Immutable hanno ottenuto risultati leggermente migliori tra le 100 criptovalute di maggior valore.

Anche gli analisti del settore stanno diventando ancora più ottimisti su SUI, tanto da supporre che il token nativo dell’omonima blockchain potrebbe essere migliore di Solana. Intanto anche nuovi progetti si fanno strada e si preparano a un listing esplosivo.

L’ultimo è Pepe Unchained, che ha appena superato il traguardo di $15 milioni in prevendita.

SUI è la nuova SOL? Ecco cosa ne pensa l’esperto

L’analista crypto Ali Martinez vede forti paralleli tra i grafici di Solana nel 2021 e quelli di Sui nel 2024. L’esperto suggerisce che SUI potrebbe trovarsi in una fase simile a quella di Solana prima della grande corsa al rialzo e quindi potrebbe avere un potenziale di crescita simile.

Non ci sono solo parallelismi tecnici tra Sui e Solana, ma anche una narrativa emergente che posiziona Sui come la “nuova Solana”. Molti infatti vedono Sui come un potenziale beneficiario nell’attuale ciclo di rialzo del mercato crypto perché, come blockchain Layer 1, offre miglioramenti tecnologici significativi.

Un esempio sono le transazioni eseguite con velocità estremamente elevate, che le portano a un numero massimo di 297.000 transazioni al secondo, sebbene queste siano raggiunte raramente a causa del mancato utilizzo della blockchain.

L’attuale mercato rialzista potrebbe offrire un potenziale di crescita a SUI, visto che ha raggiunto anche una capitalizzazione di mercato pari a 4 miliardi di dollari. Tuttavia, gli investitori tengono d’occhio la valutazione completamente diluita, che è già superiore a 15 miliardi di dollari.

$SOL IN 2021 vs $SUI in 2024 👊 There’s a narrative around Sui being the “Solana of this cycle”, suggesting it’s being heavily promoted as the next big layer-1 blockchain.@SuiNetwork boasts significant technological improvements over existing layer-1 solutions, including… pic.twitter.com/Ux3TUSOE8e — Our Crypto Talk (@ourcryptotalk) September 21, 2024

Queste ipotesi di crescita possono spesso persistere per lunghi periodi di tempo e portare a guadagni di prezzo, indipendentemente dal fatto che Sui alla fine raggiunga la crescita di Solana. La semplice aspettativa di un successo simile spesso crea una forte domanda, anche senza fondamentali immediati.

Pepe Unchained raccoglie 15 milioni di dollari: qual è il motivo?

Pepe Unchained ($PEPU) è riuscito a catalizzare un’enorme attenzione in un breve periodo di tempo, grazie specialmente a una prevendita di successo che ha già raccolto oltre 14,9 milioni di dollari, una somma che dimostra la grande fiducia degli investitori nel progetto.

Ma cosa rende Pepe Unchained così speciale? Un aspetto centrale del successo di Pepe Unchained è lo sviluppo di un’innovativa soluzione blockchain Layer 2. Questa tecnologia consentirà agli utenti di effettuare transazioni più veloci ed economiche, il che rappresenta un vantaggio significativo rispetto a molte meme coin tradizionali.

Queste, infatti, spesso patiscono costi elevati e operazioni lente sulla blockchain di Ethereum, sulla quale il progetto è costruito. La prevista soluzione Layer 2 migliorerà significativamente la scalabilità, il che è positivo sia per sviluppatori e sia per gli utenti.

Mentre molte meme coin devono il loro successo principalmente al lato divertente che le caratterizza e quindi alla viralità, Pepe Unchained fa affidamento sull’innovazione tecnologica e sul rafforzare anche la comunità degli sviluppatori attraverso generosi programmi di finanziamento.

Quello ideato dal team è il “Pepe Frens With Benefits” che offre incentivi finanziari per gli sviluppatori che desiderano creare applicazioni decentralizzate (dApp) sulla piattaforma. In questo modo si vuole accelerare la crescita dell’intero ecosistema e favorire lo sviluppo di nuovi token e dApp sulla piattaforma.

Oltre a queste iniziative, Pepe Unchained prevede anche di lanciare un exchange decentralizzato (DEX), che faciliterà lo scambio di $PEPU e di altre meme coin. Il progetto è supportato dal proprio blockchain explorer, che garantisce la completa trasparenza delle transazioni.

Chi vuole partecipare alla prevendita di PEPU, ora venuto a $0,00984, prima del prossimo aumento di prezzo, potrà collegare il proprio crypto wallet alla pagina ufficiale del progetto, verificandone la compatibilità, e usare ETH, USDT, BNB o il denaro fiat, ovvero una carta di credito/debito bancaria, per l’acquisto.

Il progetto permette inoltre di restare al passo con altre iniziative o novità relative a PEPU, accedendo alla community di Pepe Unchained, presente su X e Telegram.

