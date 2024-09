Sport

ROVELLO PORRO – “Ormai è ufficiale, sarà il nostro club ad ospitare la prossima European Winners Cup, competizione che sta al tchoukball come la Champions League sta al calcio”. L’annuncio viene da dirigenti del Rovello tchoukball.

Le date

Il torneo che vedrà affrontarsi le migliori 12 squadre da Italia, Germania, Francia, Inghilterra, Spagna, Svizzera, Polonia e Repubblica Ceca si terrà dal 28 al 30 marzo 2025 al palasport Rovello ed il Palazzetto “Sergio Bianchi” di Rovellasca.

I partecipanti

“I nostri Rovello Sgavisc, campioni in carica grazie alla vittoria dello scorso marzo a Zory in Polonia, avranno quindi la possibilità di provare a difendere il titolo di fronte al pubblico di casa” rimarcano i responsabili del club locale. Le dodici squadre partecipanti saranno suddivise in 2 gironi da 6 squadre: venerdì e sabato ogni squadra disputerà le 5 partite del girone mentre domenica si disputeranno semifinali e finali. In totale saranno disputate 42 partite in 3 giorni.

Gli obiettivi

“Dal punto di vista organizzativo le nostre linee guida sono sempre quelle di creare un evento che sia il più possibile godibile per i giocatori, che allarghi la partecipazione anche a chi potrebbe avvicinarsi al nostro sport: faremo dei progetti scolastici finalizzati a portare ragazzi e genitori da protagonisti al Palasport Rovello per le finali e che crei delle sinergie sul territorio” spiegano dal Rovello.

