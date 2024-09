iltra2

VENEGONO INFERIORE – Ieri alle 12.45 in via Fratelli Kennedy si sono scontrate una motocicletta ed una automobile: è stato soccorso un ragazzo di 15 anni, che ha riportato lesioni e contusioni varie e che è stato trasportato con l’ambulanza della Croce rossa, non in pericolo di vita, all’ospedale di Circolo di Vaese. Sul luogo del sinistro per prestare i primi soccorsi anche l’automedica arrivata da Varese. I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dal personale della Compagnia carabinieri di Saronno.

Nella nottata dell’altro giorno, invece, sempre a Venegono Inferiore e sempre in via Kennedy in un altro scontro fra un’auto ed una motocicletta sono state ben quattro le persone che hanno avuto bisogno di assistenza medica, una ragazza di 22 anni, un ragazzo di 27 ed uno di 28 anni, ed un ragazzo di 34 anni. Nessuno è apparso in condizioni preoccupanti; il fatto è accaduto alle 22.30. Sul posto per i rilievi le forze dell’ordine.

(foto archivio)

27092024