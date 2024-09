Cronaca

SARONNO – Truffa telefonica da un numero olandese, è successo in questi giorni anche a Saronno che dei cittadini ricevessero una chiamata con prefisso +31, quello appunto dei Paesi Bassi, non non conoscendo nessun olandese e non avcendo alcuna relazione con quella nazione.

E’ un copione già visto con altri prefissi ed altri numeri, sempre di provenienza straniera: chi rispoinde sente una registrazione (nessun pericolo di “perdere il credito” o quant’altro) a tema differente: c’è chi viene attratto da proposte bancarie, con richiesta di salvare il numero sul telefono e proseguire la conversazione in chat su Whatsapp. E tramite Whatsapps giunge poi la richiesta di invio di qualche dato individuale, e chi dalla possibilità di andare a lavorare all’estero, con richiesta di invio del curriculum. Lo scopo di fondo sarebbe quello di sottrare informazioni personali.

