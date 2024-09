Basket

CASTELLANZA – Oggi al Palaborsani di via Legnano a Castellanza il debutto dell’Az Robur Saronno nel campionato di basket maschile di serie B Nazionale: a visitare i saronnesi (che disputeranno in questo impianto tutte le gare casalinghe della stagione) è l’ostico Faenza. Inizio alle 17, cronaca play by play su ilSaronno.

Non sará semplice per i saronnesi, il livello è molto alto ma abbiamo già visto che questa squadra è in grado di stupire e di rendersi pericolosa contro chiunque. Sicuramente la squadra cercherà di dare il massimo nel tentativo di mantenere la categoria appena agguantata. A partire da oggi, partire bene darebbe slancio e fiducia. L’Az Robur Saronno è pronta a combattere.

