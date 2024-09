Sport

CASTELLANZA – Debutto dolceamaro dell’AZ Robur Saronno contro Faenza. La prima giornata del campionato di Serie B Nazionale OLD WILD WEST ha visto una buona affluenza nella “nuova” casa dei biancoazzurri che hanno dato vita a una partita tirata ed emozionante. Primo quarto all’insegna dell’equilibrio, Beretta parte come un razzo e infila canestri a ripetizioni, risponde presente il lungo Poggi e in men che non si dica entrambi toccano già la doppia cifra di punti. Faenza chiude i primi dieci minuti di gioco avanti 21-19.

Il secondo quarto procede sulla falsa riga del primo, tanti ribaltamenti di fronte e partita apertissima. I romagnoli sfruttano la potenza fisica di Dincic per allungare, ma nel finale una tripla in step-back di Beretta e due tiri liberi di Giulietti riportano sotto i biancoazzurri. Finisce il primo tempo sul 38-37 in favore degli ospiti.

Nella ripresa Maspero pareggia con un tiro da tre punti, Poggi non ci sta e con l’aiuto suoi compagni fa tornare avanti Faenza. Il gap viene ricucito da Pellegrini e De Capitani, il risultato è in bilico e si decide tutto nel quarto quarto, i Blacks chiudono avanti 59-54.

Negli ultimi dieci minuti calano le percentuali dei saronnesi e gli ospiti ne approfittano, compiendo lo sprint decisivo che incanala la gara a loro favore. Finisce 81-67 per Faenza.

Tanti spunti per la Robur al suo primo appuntamento ufficiale della stagione. Sicuramente la maggior esperienza dei romagnoli ha giocato a sfavore di Saronno che peró ha dimostrato di potersela giocare a viso aperto. Due zeri contemporanei di due elementi fondamentali come Nasini e Negri difficilmente si rivedranno ma la squadra ha comunque tenuto bene in campo con diversi giocatori in doppia cifra (Beretta 17, Maspero 12, Pellegrini 11). Aggiustando qualche dettaglio e con un po’ di rodaggio, Saronno puó ingranare. A partire da mercoledì prossimo contro Legnano, secondo avversario in questo avvio di stagione per la Robur.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti