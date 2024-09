Sport

CASTELLANZA – Questa sera si comincia, l’AZ Robur Saronno debutta in Serie B Nazionale contro i Blacks Faenza. Alle 17 la prima palla a due “ufficiale” della stagione 24/25 per i biancoazzurri, quest’anno guidati dal nuovo coach Stefano Gambaro. Subito un matchup non semplice contro una realtà come Faenza, società habitué della categoria e capace di centrare costantemente i playoff nelle recenti annate.

L’appuntamento è al PalaBorsani di Castellanza, dove i ragazzi saronnesi sgomiteranno e lotteranno per le gare casalinghe di campionato. Non sará semplice, il livello è molto alto ma abbiamo già visto che questa squadra è in grado di stupire e di rendersi pericolosa contro chiunque. Sicuramente la squadra cercherà di dare il massimo nel tentativo di mantenere la categoria appena agguantata. A partire da oggi, partire bene darebbe slancio e fiducia. L’AZ Robur Saronno è pronta a combattere.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti