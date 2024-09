Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Per la Caronnese lo scorso weekend contro la Solbiatese è arrivata una sconfitta dolorosa, culminata con i rossi a Malvestio e Zibert. Ora per i rossoblù è il momento della riscossa che parte da Casteggio, dove la squadra di mister Michele Ferri sarà ospite domenica 29 settembre della squadra locale. Fischio d’inizio alle 15.30; per la quarta giornata di andata del campionato di Eccellenza.