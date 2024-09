Calcio

SARONNO – Cresce l’attesa in vista della gara di domenica, quarta giornata di Eccellenza, fra due big del campionato come Ardor Lazzate e la capolista Fbc Saronno.

Presenti e assenti

Per la sfida prevista dalle 15 domenicali allo stadio lazzatese di via Laratta, l’allenatore del Saronno – Marco Varaldi – ha a disposizione praticamente l’intera rosa: unica assenza fra i senior quella di Proserpio, infortunato; fra i giovani non vi saranno gli acciaccati Cannizzaro, Marangoni, Andrea Pecis mentre sono aggregati alla juniores Ciceri, Lanzarotti, Alberto Pecis, Sironi e Sadiku.

I presenti per il Fbc Saronno sono Alvitrez, Barlocco, Bello, Brennici, Cabezas, D’Addesio, Fasoli, Favilla, Gargarella, Gatti, Locati, Mammetti, Ortolani, Prandini, Pedrocchi, Pontiggia, Rudi, Sardo, Siviero e Vaglio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: l’allenatore saronnese, Marco Varaldi)

28092024