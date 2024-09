iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Il Comune di Castiglione Olona informa i cittadini che il 30 settembre alle 21, si terrà la riunione del consiglio comunale a Castello di Monteruzzo in via Marconi 1.

L’ordine del giorno prevede importanti punti di discussione:

Informazioni sulla gestione amministrativa, aggiornamenti sulle attività del comune. Approvazione dei verbali della seduta precedente del consiglio comunale del 31 luglio 2024. Approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2023. Istituzione delle commissioni consiliari permanenti e nomina dei relativi componenti. Risposta all’interrogazione presentata dal gruppo consiliare “Castiglione Olona Alternativo” in merito alla riqualificazione del parchetto di via Gramsci e alla destinazione del chiosco presente nella stessa area.

Il sindaco Giancarlo Frigeri invita tutta la cittadinanza a partecipare a questa importante occasione di confronto e discussione sulle attività amministrative della città.

(foto archivio: al centro il sindaco di Castiglione Olona, Giancarlo Frigeri, con il consigliere regionale Emanuele Monti)

