SARONNO – Dopo 17 anni di presenza nella Comunità Pastorale e in parrocchia Sacra Famiglia, don Alberto Corti lascia Saronno. Il saluto avverrà domenica 29 settembre alla messa delle 11 in Sacra Famiglia.

Questi gli appuntamenti di domenica per poter salutare don Alberto:

ore 11: santa messa solenne di saluto presieduta da don Alberto

ore 12.30: pranzo del saluto (è necessaria la prenotazione)

ore 15: momento di ringraziamento al cinema Prealpi con la visione del video “Un grande grazie” e i saluti finali.

Chi avesse desiderio di contribuire al segno di saluto della Comunità Pastorale può lasciare la propria offerta in sacrestia dopo la messa, in segreteria della parrocchia della Sacra Famiglia (da lunedì a giovedì 16:00 – 18:30; sabato 9:30 – 12:00), apponendo poi la propria firma al biglietto augurale. Sabato 28 settembre è l’ultima occasione per poter contribuire: tutto il ricavato sarà devoluto come regalo a don Alberto.

