VEDANO OLONA – Sabato 5 ottobre la comunità di Vedano Olona si prepara a celebrare un importante traguardo: il 60° anniversario della sezione locale dell’Associazione volontari italiani sangue (Avis). Un evento che si preannuncia all’insegna della solidarietà, condivisione e volontariato, con il patrocinio del Comune.

L’appuntamento si terrà nel Salone Vela a Vedano Olona, a partire dalle 16. Il programma prevede i seguenti momenti:

Ore 16 : Ritrovo dei partecipanti

: Ritrovo dei partecipanti Ore 16.30 : Cerimonia di premiazione per onorare i volontari che hanno contribuito al successo dell’associazione nel corso degli anni

: Cerimonia di premiazione per onorare i volontari che hanno contribuito al successo dell’associazione nel corso degli anni Ore 19: Chiusura dell’evento

Durante l’intera giornata sarà garantito un intrattenimento per tutti i presenti, rendendo l’occasione ancora più speciale. È un’opportunità per unirsi alla comunità e celebrare il lavoro di Avis, rendendo omaggio a chi ha dedicato il proprio tempo e le proprie energie per salvare vite.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Avis di Vedano Olona via telefono o email:

Cellulare : 3333253363

: 3333253363 Fisso : 0332973315

: 0332973315 Email: [email protected]

(foto archivio: un volontario Avis)

