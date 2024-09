Città

SARONNO – Scontro auto-cervo: animale morto e gravi danni alla vettura.

Insolito intervento per la sede Enpa di Saronno che dopo gattini e pipistrelli, si è cimentata con il salvataggio di alcuni topolini bianchi. Intorno alle 13.30 i volontari hanno ricevuto una chiamata dalla Polfer che chiedeva un intervento per dei topolini bianchi abbandonati in una gabbietta su un treno fermo in stazione a Saronno.

Preso il ladro che aveva svaligiato l’oratorio: a metà della scorsa settimana si è introdotto negli spazi oratoriani di via San Francesco a Ceriano Laghetto balzando al di là della recizione e quindi rompendo un vetro per arrivare sino al locale adibito a bar dove ha iniziato a prendere bevande in lattina, sacchetti di patatine e gelati. Ma qualcuno l’aveva notato entrare ed aveva già chiamato il 112: sul posto nella immediatezza, è accorsa una pattuglia dei carabinieri ed è stato catturato.

Gerenzano, trovata borsa di Prada: si cerca la proprietaria.

Un giovane di 16 anni è stato fermato dai carabinieri per la selvaggia aggressione, con una mazza da baseball, ad un cittadino, sorpreso nel garage del suo condominio; un episodio avvenuto martedì scorso. Le indagini dei militari hanno portato al sedicenne che è stato ora chiamato a rispondere dell’accusa di tentato omicidio. Il fermo è avvenuto nela tarda serata.

