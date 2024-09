Città

SARONNO – Nei giorni scorso l’addio al saronnese Battista “Tino” Mazzola, 85 anni, appassionato di calcio e di grande talento locale del pallone, aveva anche giocato nel Fbc Saronno quando militava in serie C, ll’inizio degli anni sessanta. Insomma, un saronnese che aveva onorato i colori della maglia biancoceleste, in un campionato nazionale di alto livello. Come ricorda Wikipedia “dopo il Secondo conflitto mondiale, nuovamente rifondato nel 1945 e riaffiliato alla Figc col suo vecchio nome, il Fbc Saronno venne iscritto alla Serie C dell’Alta Italia: per diverse stagioni di seguito la compagine militò tra la terza, la quarta e la quinta serie nazionale, nelle loro varie denominazioni. Tra le stagioni più positive si menziona il 1960-1961, in cui i biancocelesti del presidente Beretta chiusero al terzo posto il girone A di Serie C, sfiorando la promozione nel campionato cadetto”.

Il funerale si è tenuto alla chiesa parrocchiale della Sacra famiglia al quartiere Prealpi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

28092024