Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Incidente stradale ieri alle 10.20 in via De Andrè a Caronno Pertusella dove una automobile è uscita di strada, E’ stata soccorsa una donna di 52 anni, trasportata all’ospedale Niguarda di Milano con contusioni varie ma non in pericolo di vita. Sul luogo del sinistro l’intervento dell’auto-infermieristica, dell’ambulanza della Croce rossa di Lainate e di una pattuglia della polizia locale caronnese.

Gli agenti della vigilanza urbana, come sempre in simili circostanze, hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità di quel che è successo, ed hanno provveduto a raccogliere le prime indicazioni su quanto avvenuto.

(foto archivio: mezzi di soccorso in servizio sul territorio dopo un incidente stradale)

28092024