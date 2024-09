Cronaca

LOMAZZO / CARONNO VARESINO – In autostrada A9 nel tratto fra l’innesto della A36 e Lomazzo sud, in direzione Como, l’altra notte alle 23.45 si sono scontrate due automobili: sul posto l’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo per soccorrere una ragazza di 21 anni, visitata direttamente sul posto; per lei non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco ed una pattuglia della polizia stradale.

A Caronno Varesino ieri alle 18.30 è stato investito un pedone: l’incidente si è verificato in piazza Libertà, è stata soccorsa una donna di 54 anni, che è stata trasportata all’ospedale di Tradate da una ambulanza della Croce rossa. Sul luogo del sinistro è accorsa anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno per i rilievi del caso, al fine di chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e risalire alle eventuali responsabilità.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

28092024