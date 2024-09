news

Il mercato delle meme coin è in pieno rally, avendo guadagnato oltre 4 miliardi di dollari nell’ultima settimana e raggiungendo un valore complessivo di 43,1 miliardi. Tuttavia, le principali monete come DOGE, SHIB e PEPE hanno registrato crescite inferiori al 10%.

L’eccezione è Dogwifhat (WIF), che ha registrato un incredibile aumento del 30% circa in una settimana, più del doppio rispetto alla media del settore. Vediamo se la quarta meme coin più grande al mondo è destinata a continuare questa crescita e se qualcuna (tra le new entry) sarà in grado di rivaleggiare.

Gli esperti sostengono WIF dopo continui rialzi a due cifre in 24 ore

Dogwifhat (WIF) è cresciuto fino a raggiungere $1,98. Questo rialzo ha suscitato un forte interesse tra gli investitori, con un volume di scambi giornaliero che è aumentato del 38%, arrivando a quasi mezzo miliardo di dollari, precisamente sopra i $430M.

Le recenti performance di WIF hanno attirato l’attenzione degli esperti del settore sui social media. Bluntz Capital, un trader cripto con 275.000 follower su X (Twitter), ha espresso un sentimento ottimista, prevedendo che WIF entri in una fase di crescita.

Resta aperta la questione se WIF riuscirà a superare la resistenza a $1,99. Se manterrà l’attuale trend, potrebbe superare questo livello critico e risalire oltre $2. Con un massimo storico di $4,83, WIF può crescere ancora molto, anche senza raggiungere nuovi picchi. L’influencer di X (Twitter) Ameba prevede un rialzo fino a $2,12, dal momento che WIF ha già superato l’ultima resistenza a $1,84.

Analisi tecnica di WIF

Nel trading delle meme coin, la narrativa è spesso un aspetto cruciale, e attualmente la narrativa di Dogwifhat (WIF) sembra lavorare contro di esso. I token ispirati a Doge stanno perdendo popolarità, mentre quelli a tema gatto, come POPCAT, MEW e MOG, hanno registrato un aumento del 30% questa settimana. Tuttavia, il trend sta rallentando e potrebbe invertirsi, poiché WIF ha superato tutti questi token in 24 ore. Una possibile rinascita dei token ispirati al Doge potrebbe quindi spingere ulteriormente il prezzo di WIF.

Un indicatore molto promettente è il rapporto long/short di WIF: nelle ultime 24 ore, sono state aperte 2,2 volte più posizioni long che short. Questo segnale riflette la fiducia degli investitori nel futuro del token. Alcuni investitori collegano il successo di WIF all’andamento dell’intero mercato delle meme coin. L’analista cripto Dentoshi sottolinea il fatto che se WIF riesce a mantenere la sua crescita, è un indicatore dell’arrivo di nuovi capitali nel mercato.

Inoltre, il tasso di finanziamento di WIF è rimasto positivo su tutte le principali piattaforme di scambio. Tuttavia, i trader a breve termine non sembrano puntare molto su WIF; i dati di liquidazione mostrano $222.000 di long venduti rispetto a $357.000 di short, suggerendo che si stanno orientando verso nuovi token capaci di cavalcare l’onda rialzista che WIF potrebbe generare.

Pepe Unchained avrà un rendimento simile a quello di WIF? La prevendita da 15 milioni di dollari attira gli investitori

Pepe Unchained ($PEPU) si propone di essere una criptovaluta innovativa e orientata all’utilità, puntando a rivoluzionare lo sviluppo di meme coin su Ethereum. Il progetto sfrutterà la sua infrastruttura Layer 2, con un bridging istantaneo su ETH, per garantire velocità 100 volte superiori e costi di transazione minimi per gli sviluppatori di meme coin.

Ad oggi, la prevendita ha raccolto oltre $15 milioni, con un prezzo di vendita fissato a $0,0984 per token, posizionandosi come una delle più importanti prevendite di meme coin dell’anno.

Una delle novità più interessanti è l’introduzione di un programma di sovvenzioni che offre agli sviluppatori selezionati accesso anticipato alla blockchain per sviluppare token e dApp, garantendo così un ecosistema robusto al lancio di PEPU. Il progetto ha già attirato l’attenzione di analisti esperti come Samubit, uno YouTuber con oltre 12.600 iscritti, che ha descritto questa prevendita come una delle più interessanti mai viste prima d’ora.

Il market cap di PEPU appare estremamente competitivo, specialmente se paragonato a token con community simili; ad esempio, Gigachad (GIGA) ha un market cap di $203 milioni, quasi 15 volte quanto raccolto finora da PEPU.

Con già 18.700 follower su X (Twitter) e oltre 8.000 membri su Telegram, Pepe Unchained sembra ben posizionato per sfruttare una futura bull run, suscitando grande interesse tra gli investitori e promettendo rendimenti potenzialmente simili a quelli di WIF.

