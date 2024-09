news

Il prezzo di Shiba Inu ha cambiato improvvisamente una traiettoria che appariva piuttosto deprimente negli ultimi mesi, dando un segnale di vitalità importantissimo.

Negli ultimi mesi, Shiba Inu era in preda a un canale discendente che l’aveva portata a un massimo del -76% dai massimi locali e -84% dai massimi assoluti, spaventando gli investitori.

Iniziava a sembrare sempre più disperata la sua situazione, anche in vista della sempre più nutrita concorrenza da parte delle nuove meme coin che sono agguerritissime.

Negli ultimi giorni però, le cose sono state completamente ribaltate dopo dei fortissimi rialzi che hanno riacceso gli entusiasmi degli investitori.

Solo nelle ultime 24 ore SHIB ha guadagnato oltre il 12%, mentre negli ultimi 7 giorni siamo quasi al 18%, segno che c’è una certa FOMO (eccitazione speculativa) intorno a questo token.

La cosa si vede anche dai dati sui wallet holder di SHIB, i quali sono ora per larga parte in profitto (oltre il 50%), a confronto di quelli in perdita (circa il 43%).

Se si paragona allo stesso periodo dell’anno scorso, il dato dimostra quanto siano cambiate le cose in appena 365 giorni. Nel 2023, il 99% dei wallet era in perdita su SHIB, quando eravamo circa al bottom del bear market.

Insomma, il vento è cambiato e oggi appare quantomai possibile tornare al suo top locale segnato verso marzo di quest’anno, quando il prezzo di SHIB era a 0,000035 dollari.

Certo, da qui a tornare ai massimi assoluti di 0,000073 la strada è ancora lunga, ma c’è un fatto molto importante da considerare che potrebbe essere ciò che determinerà un nuovo top assoluto.

Oggi questa nuova (possibile) ondata di bull market parte da un bottom molto più alto di quanto si sia mai visto in precedenza, con un progetto Shiba Inu più sviluppato che mai.

Questi due fattori, uniti a un settore crypto in continua evoluzione che sta vedendo un’adozione su scala sempre maggiore e l’approvazione degli ETF su BTC ed ETH (per ora), dimostra che i vecchi massimi potrebbero non essere più un limite valido.

Le capitalizzazioni delle crypto migliori, sono oggi pronte a sorpassare i massimi segnati nel precedente bull market, basta solo la giusta scintilla del mercato.

Pepe Unchained prossima meme coin a esplodere?

Quando il mercato segna verde ovunque (un po’ come in questi giorni), sono i progetti solidi ma ancora poco conosciuti a diventare i veri vincitori.

Quando c’è euforia e FOMO, allora gli investimenti fioccano e bei progetti possono diventare realtà affermate anche nel giro di poche settimane, per questo Pepe Unchained potrebbe essere in procinto del grande balzo.

Oggi la prevendita che ha raccolto oltre 15 milioni di dollari, è una meme coin che ha un valore intrinseco molto più alto della media.

Infatti, oltre ad avere il famoso meme Pepega come immagine principale (che ha già regalato un successo straripante a PEPE), è anche una blockchain layer-2 che può diventare un riferimento nel settore.

Pepe Unchained si aggancia a Ethereum per risolvere la sua più grande criticità, ovvero i costi di transazione elevatissimi, e diventare un porto franco per tutte le meme coin.

Una idea sicuramente molto ambiziosa ma anche molto necessaria, che potrà dare una casa a tutte le future meme coin alla ricerca di un network capace di soddisfare le loro necessità.

Ma perché Pepe Unchained potrebbe essere la prossima crypto a esplodere in un bull market? Semplice, perché i numeri sono tutti dalla sua parte.

La prevendita ha raccolto fino a oggi oltre 1 milione di dollari a settimana, una cifra elevatissima che vale ancora di più se si pensa che è stata racimolata in un momento storico dove il mercato era piuttosto fiacco.

Se da oggi dovesse svilupparsi un bull market nel mondo altcoin e, soprattutto, meme coin, allora realtà come questa a bassa capitalizzazione ma grande valore potrebbero essere i maggiori beneficiari di questo influsso di capitali.

Pepe Unchained oggi può essere comprata a 0.00985 dollari ma, se la crescita continuerà così sostenuta, al lancio sul mercato potremo vedere dei balzi davvero giganteschi.

Vai alla presale di Pepe Unchained