SARONNO – Costantemente in ritardo a scuola a causa dei problemi del trasporto pubblico. E’ un tema che accomuna gli studenti che arrivano in bus al polo scolastico saronnese ma anche quelli che dal comprensorio che scelgono scuole a Como.

Dopo la raccolta firme dei genitori per chiedere un servizio più affidabile di trasporto pubblico che non veda i ragazzi schiacciati su autobus strapieni o in ritardo arriva anche la segnalazione del genitore di un giovane che utilizza il treno e precisamente la tratta Milano – Saronno – Como.

“Mio figlio – spiega la mamma – ha scelto di frequentare la scuola Ripamonti – DaVinci di Camerlata, l’indirizzo servizi culturali dello spettacolo, e abbiamo preferito la realtà comasca, che ci è sembrata più tranquilla, rispetto a quella frenetica di Milano, ma da quando ha iniziato a frequentare, il 12 settembre, è arrivato puntuale solo due giorni su 10 di frequenza”.

Quello dei ritardi è un problema che negli ultimi mesi hanno evidenziato molti viaggiatori dai pendolari a chi prende occasionalmente il treno: “Il fatto che questi ritardi siano la normalità e non l’eccezione, fa ben intendere la gravità della situazione. Tengo a sottolineare il fatto che il ragazzo prende il treno alle 7.03 e che l’alternativa sarebbe prendere il treno precedente alle 6.33, e partendo da Origgio, non mi sembra davvero fattibile”.

Non mancano poi i casi limite: “Altra esperienza ridicola di questi giorni, il treno era sovraffollato a causa della soppressione del treno precedente e anche di quello successivo, ma non solo, gli schermi indicavano che il treno si stava recando a Varese e non a Como, e anche la voce “guida”: piuttosto destabilizzante per un ragazzino che si approccia al mondo del “pendolarismo”.

La decisione di segnalare l’accaduto è anche legato alle risposte ottenute: “La cosa più fastidiosa, è la risposta delle Trenord ai reclami, dove in poche parole ti dicono che, essendoci stato un guasto, ed avendo prontamente avvisato la clientela, non possono fare nulla, nemmeno rimborsare il biglietto di un treno soppresso”.

