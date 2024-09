Comasco

ROVELLO PORRO – Due incidenti ieri sulle strade di Rovello Porro: primo episodio alle 6.50 in via Vittorio Veneto, ha coinvolto un 32enne con un monopattino. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù ed è arrivata l’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, il ferito è stato trasportato all’ospedale di Saronno, ma coin solo lievi contusioni.

Alle 18.30 di nuovo in via Vittorio Veneto altro incidente stradale: in questo caso è stato investito un pedone, un ragazzo di 24 anni che è stato soccorso dall’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca ed è stato anche lui trasportato all’ospedale di Saronno con lievi contusioni. Pure n questo caso per i rilievi del sinistro è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia canturina.

