SARONNO – Ormai praticamente tutti i saronnesi conoscono i tesori artistici e architettonici che custodisce il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli ma non tutti sanno quando questi patrimonio sia visitato da turisti ma anche da fedeli che arrivano da ogni parte del mondo.

“Al Santuario – spiega don Massimiliano Bianchi del Santuario – arrivano davvero i gruppi più disparati: da quelli dei comuni limitrofi che arrivano a piedi a quelli che si concedono una visita mentre sono in Italia. Quest’anno, ad esempio, abbiamo avuto visitatori anche dall’estero ad esempio dalla Danimarca e persino dalle Filippine”.

C’è chi arriva al Santuario con un viaggio ben organizzato e chi ci arriva quasi per caso. E’ quello dei fedeli che si fermano in città di passaggio o di lavoro e che, soprattutto se alloggiano al vicino hotel, approfittano dell’apertura serale della chiesa per partecipare alla messa o per un momento di preghiera. “Anche con loro al termine del momento religioso capita di scambiare qualche parola in inglese, francese o spagnolo dando qualche informazioni anche sul patrimonio artistico della nostra basilica” conclude don Bianchi.

