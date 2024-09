Cronaca

SARONNO – Ancora una bicicletta rubata a Saronno: è successo ieri pomeriggio in pieno centro storico, una mountain bike è svanita nel nulla ed ora sui social si cerca di ritrovarla, è stata pubblicata una foto che riproponiamo, sperando di contribuire alle ricerche. Il furto è avvenuto in piazza De Gasperi.

Secondo alcune stime, a Saronno si verifica almeno un furto di bicicletta al giorno, soprattutto nel centro cittadino ed in particolare attorno alla stazione ferroviaria centrale dove solitamente i pendolari lasciano le loro bici, anche se poi talvolta c’è la brutta sorpresa di non trovarle più e di ritrovarle soltanto in parte, a volte se ben legate, spariscono ruote, sellini o accessori vari.

