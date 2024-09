Cronaca

SARONNO – E’ stato portato in codice giallo all’ospedale di Saronno il pedone investito stamattina, sabato 28 settembre, tra via Roma e via Biffi.

Intorno alle 11 è avvenuto l’impatto tra una Volkswagen Golf condotta da un 48enne di Gerenzano e un 22enne pakistano. Il conducente si è fermato ed ha messo in moto la macchina dei soccorsi. E’ accorsa l’automedica e l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno che hanno prestato le prime cure all’uomo poi trasferito all’ospedale di piazzale Borella in codice giallo. La polizia locale ha provveduto a chiudere la circolazione lungo l’arteria per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza. Il tratto di via Roma è stato chiuso al traffico per circa un’ora.

I vigili hanno anche effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente e sono andati in pronto soccorso per raccogliere le prime dichiarazioni del 22enne vittima del sinistro.

L’incidente è avvenuto lungo via Roma davanti alla Regina Pacis nei pressi dell’intersezione con via Biffi una zona dove negli ultimi mesi sono avvenuti 3 investimenti di cui uno mortale.

(foto archivio)

