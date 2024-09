Città

SARONNO – “Vorrei unirmi alle diverse testimonianze condivise sul gruppo per ringraziare il personale del pronto soccorso di Saronno per l’assistenza ricevuta”

Inizia così la breve nota con cui un paziente del presidio ospedaliero di piazzale Borella ha voluto sottolineare sul gruppo Facebook “Sei di Saronno se” la buona esperienza avuto quando è dovuto all’interno della struttura sanitaria. Non solo un riscontro positivo ma anche un’occasione per un “grazie di cuore” tutto il personale dall’accettazione ai medici per le competenze e il trattamento ricevuto.

Un messaggio che il degente ha inserito in anonimo “perchè credo che in questo conti più il messaggio di chi lo manda”. Diversi gli utenti che hanno condiviso il messaggio e i ringraziamenti del saronnese avendo avuto un’esperienza altrettanto positiva.

