SARONNO – Per la terza volta negli ultimi cinque anni, dopo le edizioni del 2020 e 2022, lo Scudetto del softball azzurro si assegnerà lungo i tredici chilometri che separano gli impianti di Bollate e Saronno: l’Inox Team Saronno e l’MKF Bollate si sfideranno nell’Italian Softball Series. Si gioca da oggi, sul diamante saronnese di via De Sanctis.

Bollate, dopo aver egemonizzato la stagione regolare (29-3), ha sconfitto la Mia Office Blue Girls Pianoro in tre partite di semifinale, mentre Saronno (27-5 in regular season) ha dovuto disputare la bella contro l’Italposa Forlì in una delle serie di semifinale più emozionante degli ultimi anni. Nel corso dell’anno le squadre si sono affrontate quattro volte in Serie A1 – ottenendo due vittorie per parte – e una volta in finale di Coppa Italia, nella quale a imporsi fu Saronno con il punteggio di 5-0.

La rivalità territoriale tra le due compagini è ulteriormente divampata in questa offseason, nella quale due grandi protagoniste del primo Scudetto del Saronno (2022), ovvero Giulia Longhi e Alice Nicolini, hanno cambiato casacca indossando quella dell’MKF Bollate, sotto la guida di Eduardo Arocha che due anni fa guidò le nerazzurre al successo.

Il percorso per arrivare sino a qui delle due compagini è stato estremamente diverso: Bollate non ha mostrato segni di cedimento nel corso della stagione, mentre Saronno – rivoluzionata in inverno – nel corso dell’anno ha dovuto affrontare l’addio dell’head coach Zuleyma Cirimele Heredia, sostituita da Wilmer Pino, e quello di alcune giocatrici, come Fabrizia Marrone che ha appeso il guantone al chiodo dopo il successo in Coppa Italia. Come detto, però, i precedenti stagionali sorridono all’Inox Team che dunque sa come mettere paura all’MKF.

Guardando ai numeri, in attacco i numeri sorridono a Bollate sia per quanto riguarda la media battuta (.350 contro .309) sia per la OPS (.968 contro .882), mentre Saronno, grazie in particolar modo alla leader dell’intero campionato Milagros Lozada, ha un maggior numero di fuoricampo (21 contro 18).

Sulla pedana di lancio Bollate conta sulle tre bocche di fuoco italiane (Alice Nicolini, Laura Bigatton e Greta Cecchetti) a disposizione di Arocha per tutte le gare e risultate essere, per medie, il miglior parco lanciatrici del campionato, mentre Saronno può contare sulle azzurre Christina Toniolo e Chiara Rusconi e l’australiana Kandra Lamb (foto), quest’anno risultata essere la miglior lanciatrice del campionato (0.41 ERA, 206 K) e quest’anno autrice di 15 riprese senza punti subiti contro Bollate tra campionato e coppa.

In ultimo, la difesa incorona Bollate come squadra più attenta in questo 2024, con 19 errori contro i 29 di Saronno, e con solo il 61.1% di basi rubate subite, a differenza dell’80% di Saronno.

L’MKF Bollate, dopo aver interrotto un digiuno nel 2020 proprio contro Saronno, va alla caccia del 14° Scudetto della propria storia, mentre l’Inox Team Saronno – vendicatasi delle rivali due anni più tardi – cerca il secondo per completare la doppietta Scudetto-Coppa Italia. Nei due precedenti all’Italian Softball Series non si è mai arrivati a giocare gara 5 (3-1 Bollate nel 2020, 3-0 Saronno nel 2022).

La serie finale prenderà dunque il via oggi sabato 28 settembre dal diamante di Saronno con le prime due gare a partire dalle ore 17. Tutte le partite saranno visibili sul canale Youtube FIBS Channel, con pre e postpartita, e Plus TV (814 di Sky) con produzione Premium a cura di Power Light Show.

Il programma

GARA 1: Inox Team Saronno – MKF Bollate (sabato 28 settembre, ore 17.00)

GARA 2: Inox Team Saronno – MKF Bollate (sabato 28 settembre, +30′ dopo la fine di gara 1)

GARA 3: MKF Bollate – Inox Team Saronno (sabato 5 ottobre, ore 17.00)

EVENTUALE GARA 4: MKF Bollate – Inox Team Saronno (sabato 5 ottobre, +30′ dopo la fine di gara 3)

EVENTUALE GARA 5: MKF Bollate – Inox Team Saronno (domenica 6 ottobre, ore 11.00)

